Головкин или Мурата. Появились судейские записки боя за три титула

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Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) выигрывал по очкам у Риоты Мураты (16-3, 13 КО) в объединительном поединке за три титула, сообщает корреспондент Vesti.kz. Бой завершился нокаутом.

Головкин не только выиграл поединок досрочно в девятом раунде, но и лидировал по оценкам всех трех боковых судей - 79:73, 78:74 и 77:75.

Казахстанец после победы стал не только обладателем пояса WBA Super в среднем весе, но и защитил свои титулы по версиям IBF и IBO.

Видео нокаута. Как Головкин уничтожил Мурату

Головкин нокаутировал "суперчемпиона" в бою за три титула

 

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Метки:
Головкин-Мурата Япония Геннадий GGG Головкин Мурата Риота


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