Головкин лучше Бетербиева: реакция промоутера GGG

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Сегодня 10:48
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Известный промоутер Том Леффлер, долгое время сотрудничавший с Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО), отреагировал прокомментировал сравнение россиянина Артура Бетербиева (20-0, 20 КО) с казахстанским боксером, сообщают Vesti.kz.

В частности, подкастер Mr. Boxing Guru поставил Головкина выше Бетербиева:

"Некоторые люди забывают, каким особенным был Головкин. Он в буквальном смысле провалил начало своей карьеры, дожидаясь больших имен. Прайм против прайма и pound-for-pound он был намного лучше, чем Бетербриев", - написал он.

Леффлер поблагодарил "Гуру":

"Рад, что ты напоминаешь людям, каким особенным был Головкин. Это был самый доминирующий забег в период расцвета карьеры, который мы видели в новейшей истории бокса. Я бы не сказал, что он провалил начало карьеры, он был самым активным чемпионом мира, который собирал полные арены по всему миру, даже если другие чемпионы отказывались с ним драться. У него была серия из 23 нокаутов против топовых претендентов среднего веса, которые осмеливались выходить с ним на ринг. Он буквально заставлял чемпионов мира отказаться от своих титулов, чтобы избежать боя с ним. Железный подбородок и очень дружелюбный к фанатам стиль, он никогда не бывал потрясен или пошатнут в бою или спарринге. В его лучшие годы фанаты знали, что они увидят разрушительную мощь", - написал промотуер в твиттере.

Напомним, Беребиев в минувшие выходные в Канаде досрочно победил британца Каллума Смита (29-2, 21 КО). Таким образом, россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе.

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Метки:
Бетербиев Артур Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий

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