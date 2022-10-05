"Головкин - главная звезда". Соперник Ислама рассказал о подготовке к бою, настрое и Казахстане

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 17:19
©Lucianno Signorelly

Аргентинский средневес Хавьер Франсиско Масьель (34-17, 24 КО) готов победить казахстанца Каната Ислама (28-1, 22 KO). Об этом латиноамериканец заявил в интервью корреспонденту Vesti.kz. Боксер высказал свое мнение о Казахстане и его главной звезде Геннадии Головкине (42-2-1, 37 КО).

Их поединок запланирован на 7 октября в Плант-Сити (США). Подробнее о сопернике Ислама можно прочитать по этой ссылке.

"Я получил извещение о бое недавно. С моего последнего выхода на ринг прошло два месяца. Однако я готов показать хороший бокс. Я настроен на хороший результат. Мой соперник дрался очень редко в последнее время. Он подвержен травмам и проиграл последний бой. Думаю, что это говорит о наличии у него слабых мест. Мне нужно лишь воспользоваться своим шансом.

Казахстан - это родина хороших боксеров. Главная звезда - это Геннадий Головкин. Он входит в число главных мировых звезд. Я думаю, что он является кумиром для многих зрителей. Мне импонирует его стиль. Он просто крушит соперников", - ответил Масьель.

Между тем Ислам готовился к этому бою под руководством Роджера Ромо. Этот поединок станет для Каната первым после его поражения в феврале в Плант-Сити (штат Флорида, США), когда он уступил британцу Джимми Келли (26-2, 10 КО) решением судей в бою за вакантный титул WBO Global в среднем весе.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Ислам Канат Профессиональный бокс Казахстан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 17:19
Профи-бокс
"Головкин - главная звезда". Соперник Ислама рассказал о подготовке к бою, настрое и Казахстане
Сегодня , 16:05
Профи-бокс
"Инстинкт убийцы". В США сделали прогноз на первую чемпионскую защиту Алимханулы
Сегодня , 15:48
Профи-бокс
Непобежденный мексиканец оставил грозное послание для Бивола
Сегодня , 14:28
Профи-бокс
Видео мощной тренировки Майка Тайсона разрывает Интернет
Сегодня , 11:17
Профи-бокс
"Не смешите меня!". Алимханулы сделал заявление о бое с "Канело"
Сегодня , 09:14
Профи-бокс
Менеджер Елеусинова отреагировал на бой с чемпионом мира из Украины
Вчера , 20:33
Профи-бокс
Алимханулы усомнился в силе "Канело"
Вчера , 19:41
Профи-бокс
Объявлены даты следующих боев титулованных казахстанских боксеров
Вчера , 16:05
Профи-бокс
Названа главная интрига боя Каната Ислама против боксера с 24 нокаутами
Вчера , 13:52
Профи-бокс
Ахмедов объяснил, почему не стал нокаутировать Росадо
© 2008 - 2022 ТОО «EML»