Не упал против экс-соперника Головкина и претендовал на чемпионский пояс. С кем подерется Канат Ислам

38-летний аргентинский средневес Хавьер Франсиско Масьель (34-17, 24 КО) стал соперником 38-летнего казахстанца Каната Ислама (28-1, 22 KO) по бою, запланированному на 7 октября. Информация об этом появилась на сервисе BoxRec, передает корреспондент Vesti.kz.

Масьель начал свою карьеру в 2007 году. Большинство боев провел на родине, но также выступал в США, Англии, Польше, Бельгии, Германии, Франции и России. На его счету 34 победы и 17 поражений. В 24 боях он нокаутировал оппонентов.

В 2011 году он стал соперником за титул чемпиона мира по версии WBO, но проиграл россиянину Дмитрию Пирогу. Спустя семь лет встречался с американцем Вилли Монро-младшим, бывшим соперником GGG, и уступил решением судей.

Последний поединок Масьель провел всего два месяца назад, когда был нокаутирован своим соотечественником Марсело Эстебаном Косеросом.

В мировом рейтинге BoxRec аргентинец занимает 163-ю строчку.

Между тем Ислам готовился к этому бою под руководством Роджера Ромо. Этот поединок станет для Каната первым после его поражения в феврале в Плант-Сити (штат Флорида, США), когда он уступил британцу Джимми Келли (26-2, 10 КО) решением судей в бою за вакантный титул WBO Global в среднем весе.

В данный момент Ислам отсутствует в топ-15 рейтинга по версиям всех ведущих организаций: WBC, WBA, IBF и WBO.

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!