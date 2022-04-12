"Головкин - феномен". Эксперт рассказал о GGG перед трилогией с "Канело"

Третий поединок между Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) с Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО) может состояться не в суперсреднем весе. Есть и другие моменты противостояния, которые приводит ресурс vRINGe.com через мнение эксперта Гарэта Дэйвиса из Британии.

Противостояние намечено на сентябрь, а Дэйвис делает выводы, основываясь на карьере казахстанца.

"Он никогда прежде не был суперсредневесом. Поэтому есть шанс, что этот великий казахстанец не примет предложение. Он и так уже очень богат. Но это не просто бой, а реально всемирно великий поединок. И на нем он может обогатиться еще где-то на 20 миллионов долларов. Поэтому я все же предполагаю, что он согласится".

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Дэвис считает, что Головкин обладает одним из самых крепких подбородков в истории бокса: "Кто еще приходит на ум, когда мы говорим о самых крепких подбородках мира? Рокки Марчиано, Джордж Чувало, Карлос Монсон, Кид Гавилан, Джейк Ламотта, Кармен Базилио. Головкин - феномен в физическом плане. Всегда так считал. Он всегда мог выдержать любое попадание. Но он еще и неплохо их смягчал. И вот этого в бою с Муратой не было, что мне сильно не понравилось. Особенно в стартовых раундах".

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Дэвис также полагает, что слабым местом Головкина является его корпус: "Тело теряет свою прочность с возрастом. Особенно если мы говорим о бойцах, которым далеко за 30. Если ты не супертяж, то драться на топ-уровне, когда тебе далеко за 30, почти нереально - человеческое тело к такому не готово. Именно в этом и феномен Головкина. Невероятная крепость бороды и чудовищно мощные удары. Именно эта комбинация сделала его на долгие годы самым избегаемым боксером в среднем весе. Мы говорим о великом средневесе. Одном из лучших в истории. Думаю, за всю историю дивизиона немногим удалось завоевать титул в 40-летнем возрасте".

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