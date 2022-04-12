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"Канело" предрекли поражение перед трилогией с Головкиным

"Канело" предрекли поражение перед трилогией с Головкиным
©Reuters
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) выиграл у Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО) из Мексики больше половины раундов в двух поединках, а их третья встреча может получиться такой же конкурентной. Ресурс boxingscene.com допускает, что мексиканец может подойти к сентябрьской встрече с еще одним поражением.

До сентябрьского поединка Головкин нокаутировал японца Риоту Мурату (16-3, 13 КО), а мексиканец в мае должен встретиться с Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО) из России.

"Канело" - Бивол: путь к Головкину и месть за Ковалева

"Будущее Головкина было определено еще до боя. Ему нужна была победа, чтобы устроить третий бой с Альваресом, на этот раз в качестве претендента на трон в суперсреднем весе. Головкин победил. Он в деле. Теперь мир бокса будет ждать, что произойдет, когда Альварес бросит вызов обладателю титула WBA в полутяжелом весе Дмитрию Биволу. Альварес, которому предсказывают победу, теоретически может проиграть этот бой и по-прежнему защищать свои титулы в 168 фунтах. Как выглядела бы потеря, если бы она произошла, было бы чем заняться.

Альварес будет иметь преимущество перед Головкиным, но это не значит, что исход их боя предрешен. Они провели вместе 24 раунда, и Головкин, возможно, выиграл больше из них. Оба поединка были очень конкурентными. Не будет сюрпризом, если их третий бой станет еще одной жемчужиной. Возможно, на бумаге это будет не самый конкурентный бой для Альвареса, но как только прозвенит гонг, то ситуация может измениться".

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Альварес Сауль

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