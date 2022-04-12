"Канело" - Бивол: путь к Головкину и месть за Ковалева

7 мая состоится бой абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО) с обладателем титула WBA Super в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО). Очередной поединок мексиканской суперзвезды вызывает большой интерес любителей бокса по нескольким причинам. Vesti.kz знакомят вас с основными из них.

Месть за Ковалева!

Второе пришествие мексиканской звезды в полутяжелый вес интересно многим по нескольким причинам. Во-первых, "Канело" вновь встречается с соперником из России. Два года назад было противостояние с Сергеем Ковалевым. Тогда чемпион мира по версии WBO навязал борьбу мексиканцу, но был нокаутирован в 11-м раунде. Большинство экспертов заявило, что Альварес выбрал момент, когда Ковалев был не в самой лучшей физической форме.

Нынешнее же противостояние примечательно тем, что Бивол находится на пике. В прошлом году россиянин провел две успешные защиты своего титула, добившись побед решением судей над британцем Крейгом Ричардсом и своим соотечественником Умаром Саламовым.

Настоящая проверка для "Канело"

У Бивола безупречная статистика: 19 побед в 19 проведенных боях. Он способен выдержать всю дистанцию - восемь поединков завершились решением судей. Это боксер, который выдерживает высокий темп на протяжении всех 12 раундов, демонстрируя умение работать и первым, и вторым номером. Россиянин предпочитает уделять внимание сериям, не тратя силы на одиночные удары. Стоит отметить, что Дмитрий превосходит "Канело" в росте на десять сантиметров, что, безусловно, будет ощутимым преимуществом для такого боксера.

Халявы не будет

Между тем Альварес - один из самых крутых боксеров современности. В его послужном списке бои с легендарными Флойдом Мейвезером, Мигелем Котто, а также Шейном Мозли, Остином Траутом и Эрисланди Ларой. Однако в случае с Биволом решающей станет не физическая мощь, а арсенал "Канело". К слову, Дмитрий в одном из интервью отметил: "Смешно, что люди считают "Канело" неприкасаемым. Он обычный боец, у которого есть победы и поражения". Россиянин уверен в своих силах и настроен только на победный результат.

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Причем здесь Геннадий Головкин?

По мнению специалистов, лишь Бивол способен помешать проведению трилогии "Канело" с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), который в начале апреля нокаутировал японца Риоту Мурату (16-3, 13 КО) и сделал свой шаг к их третьей очной встрече в сентябре. В случае успеха россиянина в контракте прописан пункт о немедленном реванше. Если Альварес потерпит поражение, то, скорее всего, захочет реабилитироваться, а это отложит противостояние с GGG на неопределенный срок. Похоже, что впервые фанаты Головкина будут поддерживать мексиканца.

Второй аспект - это физическая форма "Канело". После яркого выступления Головкина всем интересно взглянуть на его главного антагониста. Каким мексиканец будет в бою с Биволом? Лишь увидев его в ринге, можно будет сопоставить и предположить, каким будет третий бой с Головкиным.

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Когда и где смотреть?

До поединка осталось меньше месяца. "Канело" уже наметил свой третий бой с GGG. Однако есть одна хорошая народная мудрость, которая советует не делить шкуру неубитого медведя. Весьма вероятно, что Бивол станет стеной, о которую сокрушится победная серия Альвареса.

Их противостояние станет главным событием на T-Mobile Arena, которая приняла два боя Головкина с "Канело", а также битву Ковалева с Андре Уордом. Спортивный объект вмещает до 20 000 зрителей. Вероятнее всего, 7 мая он будет заполнен под завязку. По казахстанскому времени бой "Канело" с Биволом можно будет посмотреть по знакомому расписанию - утром 8 мая.

Услышим ли мы культовую фразу мексиканца: "Головкин, где ты мой друг?"? Вряд ли, но в случае победы "Канело" мир начнет потирать ладони в ожидании третьей части одного из самых захватывающих противостояний последних лет.

В материале использованы фотографии Matchroom (1, 2), HBO (3).

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