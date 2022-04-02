Головкин брутально проанонсировал бой с "суперчемпионом"

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Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) запустил обратный отсчет перед объединительным боем с обладателем пояса WBA Super Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, рассчитанная на 12 раундов, пройдет 9 апреля в Сайтаме (Япония). На кону будут стоять пояса Головкина и титул Мураты.

"One week to go! #GGGMurata, - написал казахстанец. - Жекпе-жекке бір апта қалды. Одна неделя до боя 🦾".

Казахстанец прибыл в Токио и уже успел провести тренировку перед встречей с "суперчемпионом".

Головкин сделал заявление перед боем с "суперчемпионом" за три титула

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Головкин-Мурата Япония Мурата Риота


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