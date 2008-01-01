Головкин и Ахмедов уложились в вес перед боями за титулы чемпиона мира

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) и претендент на титулы из Польши Камил Шеремета (21-0, 5 KO) прошли официальную процедуру взвешивания, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Оба боксера уложились в лимит среднего веса (160 фунтов) и будут биться за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO. Головкин показал на весах 159.2 фунта, а Шеремета - 159.

Причем Головкин вышел на церемонию взвешивания в традиционном казахском чапане.

Также взвешивание прошел и еще один казахстанский боксер Али Ахмедов (16-0, 12 КО), который будет драться против эквадорца Карлоса Гонгоры (18-0, 13 КО) за вакантный титул чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе.

Ахмедов показал на весах 167.4 фунтов, а Гонгора - 167.2. Оба боксера также уложились в лимит 168 фунтов.

Вечер бокса пройдет 18 декабря в США, а по казахстанскому времени состоится в субботу утром, 19 декабря. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах Qazaqstan и Qazsport, начиная с 04:00.