Главный бой вечера бокса с дебютным поединком Джукембаева в США закончился неожиданным нокаутом

Франко-марокканский чемпион WBC в легчайшем весе Нордин Убаали (17-1, 12 КО потерпел досрочное поражение, которое стало для него первым в карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.

34-летний боксер потерял свой титул в поединке с 38-летним филиппинцем Нонито Донэйром (41-6, 27 KO). В свое время тот успел покорить пять весовых категорий. Но в этом бою имел статут аутсайдера. А вот Убаали считался фаворитом, но упал очень быстро.

В третьем раунде Донэйр дважды отправил соперника в нокдаун, а в четвертом добил нокаутом, отобрав титул.

Бой стал главным на вечере бокса в Лос-Анджелесе (США), где в карде первое поражение потерпел казахстанец Батыр Джукембаев (18-1, 14 КО).

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