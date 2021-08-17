"Главное - создать наследие и историю". "Канело" Альвареса призвали дать третий бой Головкину

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Рикки Хаттон заявил, что хочет увидеть третий бой между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (58-1-2, 36 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО).

Названа дата третьего боя Головкин - Альварес

"Я хочу увидеть третий бой Альвареса с Головкиным. Это будет то еще представление, учитывая, что мы видели в их исполнении в прошлом. Пусть "Канело" попытается объединить титулы (во втором среднем весе), а затем, возможно, он согласится на трилогию с Головкиным, после чего поднимется и снова станет чемпионом мира в полутяжелом дивизионе. Мне кажется, что он может захотеть пойти этим путем.

То, как он разобрался с Сергеем Ковалевым, показало ему, что он может подняться в весе и сохранить мощь. Главное - создать наследие и историю. Завоевание титулов с первого среднего по полутяжелый вес однозначно помогло это сделать", - написал Рикки Хаттон в колонке для издания Metro.

"Канело" Альвареса разоблачили и засчитали поражение от Головкина

Напомним, Головкин дважды дрался с "Канело". Их первый бой в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а годом позже минимально победил мексиканец.

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