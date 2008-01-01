Геннадий Головкин вошел в тройку величайших боксеров 21-го века

Издание Give Me Sport составило рейтинг 50 величайших боксеров 21-го века, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первое место в нем занял экс-чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо. Строчкой ниже расположился американец Флойд Мейвезер-младший, а замкнул тройку лидеров казахстанец Геннадий Головкин.

Добавим, что мексиканец Сауль "Канело" Альварес оказался только на шестой строчке.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Добавим, что утром 19 декабря в США Головкин (41-1-1, 36 КО) в рекордный 21-ый раз защитил титул чемпиона мира, нокаутировав поляка Камила Шеремета (21-1, 5 КО). На кону стояли пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, принадлежащие GGG.