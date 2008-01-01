"Гена, ты - мощь. Гордимся". Как мир отреагировал на рекордную победу Головкина в бою за два титула

Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и успешно защитил свои титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе. Таким образом он Бернарда Хопкинса. Утром 19 декабря казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) досрочно победил поляка(21-1, 5 КО) и успешно защитил свои титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе. Таким образом он побил рекорд легендарного боксера-средневеса Vesti.kz узнали, как в мире отреагировали на значимое достижение Головкина.

Сам Головкин выложил серию постов, начав с публикации с емкой подписью: "Историческая защита". В комментариях боксера поздравили известный дизайнер костюмов Николас Бижан, певица Анна Седокова, чемпион UFC Петр Ян и борец Роман Власов. В свою очередь, профессиональный боксер Дмитрий Бивол поздравил всех казахстанцев с этим успехом, а шоумен Артур Пирожков не смог сдержать эмоций: "Гена! Ты - мощь! Браво". Интересно, что под каждой публикацией позитивный коммент оставил турецкий повар Бурак Оздемир. Кулинар стал популярным благодаря изготовлению гигантских блюд, и сейчас на его Instagram подписано в четыре раза больше, чем на GGG.

Обнародованы имя следующего соперника Головкина и дата боя

Не остался в стороне и промоутер казахстанца Том Леффлер. В комментариях к публикации Головкина поздравили чемпионка мира по боксу в двух весовых категориях Сеньеса Эстрада и легенда европейского женского бокса Регина Халмич.

На страничке сопромоутера Геннадия - британца Эдди Хирна также появилась поздравительная публикация. Глава Matchroom Boxing отметил значение исторической защиты титула для GGG.

Стоит отметить, что российские игроки НХЛ Евгений Малкин и Илья Ковальчук традиционно посещают бои GGG, с которым поддерживают дружеские отношения. Спортсмены опубликовали совместное фото с Головкиным уже после победного боя с Шереметой.

В Казахстане за победой Головкина следили многие. Одной из первых в Сети GGG и соотечественников поздравила журналист и продюсер Динара Сатжан.