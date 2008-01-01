"Гена, ты - мощь. Гордимся". Как мир отреагировал на рекордную победу Головкина в бою за два титула

Сам Головкин выложил серию постов, начав с публикации с емкой подписью: "Историческая защита". В комментариях боксера поздравили известный дизайнер костюмов Николас Бижан, певица Анна Седокова, чемпион UFC Петр Ян и борец Роман Власов. В свою очередь, профессиональный боксер Дмитрий Бивол поздравил всех казахстанцев с этим успехом, а шоумен Артур Пирожков не смог сдержать эмоций: "Гена! Ты - мощь! Браво". Интересно, что под каждой публикацией позитивный коммент оставил турецкий повар Бурак Оздемир. Кулинар стал популярным благодаря изготовлению гигантских блюд, и сейчас на его Instagram подписано в четыре раза больше, чем на GGG.
Обнародованы имя следующего соперника Головкина и дата боя
Не остался в стороне и промоутер казахстанца Том Леффлер. В комментариях к публикации Головкина поздравили чемпионка мира по боксу в двух весовых категориях Сеньеса Эстрада и легенда европейского женского бокса Регина Халмич.