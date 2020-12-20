История сделана. Головкин показал видео закулисья боя с Шереметой

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) опубликовал видео закулисья боя с поляком Камилом Шереметой (21-1, 5 КО), над которым он одержал победу и в рекордный, 21-й раз защитил свои титулы.
Напомним, GGG четыре раза отправил оппонента в нокдаун, а затем после седьмого раунда его угол отказался от продолжения поединка.
"История сделана", - говорится в видео.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне