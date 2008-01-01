Гегемония Юбенка-младшего, ни одного казахстанца и "Дьявол". За какой мировой титул будет биться Али Ахмедов

Через десять дней казахстанский нокаутер Али Ахмедов будет биться за мировой титул. Впервые в карьере ему выпал шанс стать чемпионом мира. На кону его поединка будет стоять вакантный пояс IBO во втором среднем весе, который разыгрывается с 1992 года. Все подробности истории трофея - в материале Vesti.kz.



Впервые во втором среднем весе чемпион по версии IBO появился в 1992 году. Случилось это спустя четыре года после того, как организация начала вести свою деятельность.



И первым обладателем трофея был Вилли Болл. Американец 17 июля (того самого 1992 года) победил своего соотечественника Доррела Ван Хорна, записав в свой актив новенький пояс. И летопись титула исчисляется как раз с того момента.



Болл упустил его в первой же защите. И после нескольких боев, по итогам которых хозяева неукоснительно менялись, его заполучил легендарный боксер Винченцо Пациенца, которого называют "Пазманским дьяволом".



Стоит немного коснуться истории. Пациенца в начале 1983 года встретился с нашим серебряным призером Олимпиады Виктором Демьяненко. Случилось это в матчевой встрече СССР - США.



Сам бой прошел с одинаковым преимуществом, ни за кем доминирования не наблюдалось. И важным моментом в определении победителя является стоячий нокдаун, в котором оказался Винни - Демьяненко выиграл и бой, и звание лучшего боксера всей встречи между державами.







Напомним, Ахмедов проведет титульный поединок против эквадорца Карлоса Гонгоры. Бой пройдет в рамках вечера бокса 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США), главным событием которого станет поединок Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) против поляка Камила Шереметы (21-0, 5 KO).