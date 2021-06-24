"Флойд преподал ему урок". Де Ла Хойя высмеял "Канело"

Легендарный чемпион Оскар Де Ла Хойя из Golden Boy Promotions продолжает атаковать своего бывшего подопечного - мексиканского боксера Сауля "Канело" Альвареса (58-1-02, 36 КО).

В интервью FightHype промоутер заявил, что в свое время играючи колотил таких бойцов, как Альварес.

"Канело"... Он как Рикардо Майорга... Здоровый как бык. Но разве грубая сила выигрывает бои? Нет! И Флойд Мейвезер преподал "Канело" урок. Огневая мощь - не залог успеха. Стал ли Альварес лучше с тех пор? Послушайте, все бойцы учатся чему-то, все прогрессируют. Но, как по мне, "Канело" просто стал еще сильнее. Но я повторюсь, мощь не гарантирует победу. И когда ты выходишь на ринг против реально элитного бойца, против такого, как Флойд, как я, все твое преимущество в силе не приносит никаких плодов. Ведь мы читаем ситуацию, видим, откуда прилетит следующий удар", - цитирует его vRINGe.com.

Де Ла Хойя дрался с Майоргой в 2006 году, удосрочил за шесть раундов. Ранее промоутер пообещал нокаутировать Альвареса.

В свою очередь "Канело" рассказал о причинах разрыва контракта с GBP, а также назвал промоутера предателем.

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Напомним, в прошлом году "Канело" подал в суд на GBP и стриминговый сервис DAZN, чтобы разорвать контракты с обеими сторонами. Три стороны смогли прийти к соглашению, и Альварес стал свободным агентом.

По словам мексиканца, конфликт возник из-за того, что промоушен дал гарантию DAZN на проведение третьего боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) без его ведома.

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