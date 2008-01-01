"Это был тот GGG, которого мы помним". Эксперт оценил действия Головкина и победу нокаутом

Бен Смит. Он считает, что в поединке с поляком Чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) рано списывать со счетов. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил британский журналист спортивного сайта MMA PlusОн считает, что в поединке с поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО) GGG показал, что способен действовать в ринге также, как и раньше.

Напомним, Головкин утром 19 декабря в США взял верх в бою с обязательным претендентом Шереметой. Поляк четыре раза побывал в нокдауне, а после седьмого раунда его угол отказался от продолжения поединка. Эта победа позволила казахстанцу в 21-й раз защитить титул и побить рекорд легендарного американца Бернарда Хопкинса.

"Это был тот GGG, которого мы помним. Он начал доминировать с первых минут и не оставил шансов Шеремете. Поляк оказался крепким парнем и мог драться даже после седьмого раунда, но его команда решила поберечь своего боксера. Это разумное решение, учитывая урон от ударов Головкина. Говоря объективно, Шеремета смотрелся гораздо лучше Роллса или Мартиросяна.

Главное в этом поединке то, что Головкин показал в ринге свои яркие черты. Он захватил пространство, наносил четкие удары и продемонстрировал, что его рано списывать со счетов. Стоит отметить, что результаты работы Бэнкса дают о себе знать. Казахстанский чемпион выглядит свежим и бодрым. Несомненно, оппозиция была не сильная, но главное в действиях GGG появилась энергия и заинтересованность в успехе. Этих моментов явно не хватало в бою с Сергеем Деревянченко", - отметил Смит.