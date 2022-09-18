"Это неприемлемо". Американкий журналист шокирован подсчетом очков в бою "Канело" - Головкин

Американский журналист и эксперт Брайан Кэмпбелл был в недоумении от итоговых результатов третьего поединка между Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 КО) и Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО). Поединок завершился победой мексиканца единогласным решением судей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, двое судей насчитали победу "Канело" со счетом 115-113, а третий увидел превосходство Альвареса в соотношении 116-112.

Однако многим, включая Кэмпбелла, такие разрывы по очкам показались странными:

"Канело" выбивает GGG в трилогии, но едва выживает в судейских записках: 115-113, 115-113, 116-112. Это неприемлемо", - считает он.

Сам журналист насчитал победу "Канело" с еще большим отрывом - 118-110.

Напомним, что после боя "Канело" поблагодарил соперника, а Головкин высказался о поединке.

Ранее зрители неоднозначно отреагировали на исполнение казахстанского гимна известным певцом Димашем Кудайбергеном.

Поддержи своего чемпиона вместе с главным спонсором спортивных эмоций - компанией 1XBET!