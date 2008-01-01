"Эта неделя - по-настоящему большая для казахстанского бокса". Эксперт ответил, станет ли Ахмедов чемпионом мира

Казахстанец Али Ахмедов в предстоящем титульном бою против непобежденного эквадорца Карлоса Гонгоры должен одержать победу. Такого мнения придерживается шеф-редактор интернет-журнала о боксе и ММА vRINGe.com Антон Горюнов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он привел доводы в пользу своего "вердикта".



"Эта неделя - по-настоящему большая для казахстанского бокса. Помимо поединка за титул чемпиона мира с участием Геннадия Головкина, соперником которого в ночь с 18 на 19 декабря станет Камил Шеремета, серьезные кросс-роуды предстоят перспективным Али Ахмедову и Мадияру Ашкееву. При этом Ахмедов выступит в одном карде с Головкиным и поборется за титул IBO - пускай и второстепенный, но все-таки чемпиона мира.



Считаю, что у Али есть все шансы сохранить послужной список чистым от поражений - для меня он однозначный фаворит в поединке против эквадорца Карлоса Гонгоры. Латиноамериканец имеет за плечами хороший любительский опыт, но на профи-ринге ничем с 2015 года так и не отметился. Да, у него пока идеальный рекорд, однако оппозиция, мягко говоря, оставляет желать лучшего.



В этом плане Ахмедов даст ему солидную фору. Да и сам по себе Али выглядит в ринге увереннее, более сложенным, чем Гонгора, боксером. По очкам или досрочно - победа должна остаться за боксером из Казахстана",- резюмировал Горюнов.



Напомним, Ахмедов выступит в рамках вечера бокса 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США), главным событием которого станет поединок Геннадия Головкина против поляка Камила Шереметы за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.



На кону боя с Гонгорой будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии IBO.