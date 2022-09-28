Журналист латиноамериканской редакции ESPN Фернандо Барбоза назвал главное достижение казахстанского боксера Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) в бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 KO). В беседе с корреспондентом Vesti.kz он высказался о дальнейших перспективах GGG.

Соперники провели бой 18 сентября в Лас-Вегасе. По его итогам "Канело" победил единогласным решением судей.

"Головкин не так силен, как раньше. Будь он таким, как года четыре назад, то мог бы выиграть "Канело". Однако он по-прежнему топовый боксер. Он продемонстрировал выдержку и мастерство в их третьем бою. Ему не хватило свежести и выносливости. В остальном его уровень такой же высокий. Он способен защищать титулы и выступать на высоком уровне как минимум еще пару боев. Главное, рационально подходить к выбору соперников и боям", - отметил Барбоза.

Ранее несколько экспертов высказались о четвертом бое Головкина с "Канело", а промоутер Эдди Хирн предположил, что в трилогии могла бы быть ничья.

Отметим, что после трилогии Головкина обязали провести бой с претендентом на пояс WBA.