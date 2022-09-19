Организатор трилогии с "Канело" высказался о будущем Головкина

Организатор трилогии между абсолютным чемпионом второго среднего веса Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 КО) и объединенным чемпионом среднего веса Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО) британский промоутер Эдди Хирн высказал свои мысли о возрасте легенды бокса из Казахстана, его выступлении против мексиканца и возможном будущем, сообщает vRINGe.com.

Их третий бой состоялся в минувшие выходные в Лас-Вегасе (США), где Альварес отпраздновал победу судейским решением.

- Много разговоров о возрасте Головкина, о четырехлетнем зазоре между вторым и третьим поединками. Вы увидели, что в ринге он сейчас старее?

- Наверное, он сейчас не тот боец, который был 4-5-6 лет назад, но только немногие выглядят хорошо, когда достигают такой стадии карьеры. Но он боксировал экстремально хорошо в концовке боя. Просто в первой половине боя передвижение "Канело" было слишком хорошим. Я едва даю Головкину раунд в первых шести.

И когда он включился в бой, он выглядел опасным, он форсировал темп, но тогда слишком много раундов было потеряно. Да, конечно, Геннадий уже не на своем пике, но нельзя отнимать качеств Альвареса. Его передвижение было фантастическим, и он стал заслуженным победителем.

- Головкин все еще чемпион мира в среднем весе.

- Безусловно.

- Что вы ожидаете от него дальше?

- Я не знаю. Как вы говорите, много людей отмечают, что Головкин подходит к концу своей карьеры, но он недавно остановил Риоту Мурату в Японии и объединил титулы. Может ли он вернуться и объединить дивизион или стать абсолютным чемпионом в среднем весе либо это будет конец пути для Геннадия? Это, очевидно, вопрос к нему. Его семья, я полагаю, решит, что будет дальше.

Напомним, несмотря на поражение в трилогии, Головкин не собирается завершать карьеру. Ему уже нашли следующего соперника.

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