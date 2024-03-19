Эксперт раскритиковал промоутеров Алимханулы и дал совет в продвижении имиджа

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Вчера 15:50
©instagram.com/janibek_alimkhanuly

Серебряный призер Олимпийских игр в Москве Виктор Демьяненко высказался корреспонденту Vesti.kz о бое чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанца Жанибека Алимханулы (15-0, 10 КО) в Великобритании. В ходе беседы он раскритиковал промоутеров боксера из Казахстана и дал им совет.

Ранее появилась информация о том, что следующим соперником Алимханулы станет британский претендент Хамза Шираз (19-0, 15 КО). Боксеры уже провели первую дуэль взглядов, а инсайдеры сообщили дату их противостояния.

"Алимханулы хорошо ворвался в элиту бокса, но сейчас нужно быть активнее. Я уверен, что он сам готов драться со всеми. Он приближается к пику своей физической формы и способен победить любого. Я думаю, что его промоутерам нужно почаще выводить его на бои. Вообще, стандарт - это пять боев в год. В случае, когда ты состоявшийся боксер, то можно выходить на ринг, хотя бы три раза в год. Ему нужно чаще показывать себя и быть на слуху. Было бы классно, если бы он провел бой в Великобритании. Это новая аудитория, которая поможет в продвижении имиджа Алимханулы", - отметил Демьяненко.

Кроме этого, в поединке с казахстанцем заинтересован первый номер среднего веса по версии BoxRec британец Крис-Юбенк младший  (33-3, 24 КО).

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Последний раз 30-летний Алимханулы боксировал в октябре 2023 года в США, когда в шестом раунде остановил немца Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) и отобрал у него титул по линии IBF.

Метки:
Виктор Демьяненко Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс

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