Эксперт оценил шансы "суперчемпиона" в бою против Головкина

Объединительный бой чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) против "суперчемпиона" WBA в этом же дивизионе японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО) лишен интриги. Об этом корреспонденту Vesti.kz заявил редактор сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри. Эксперт объяснил свое решение и высказался о настрое GGG на поединок.

По информации инсайдера, их встреча состоится 29 декабря в Японии. Для Головкина этот поединок станет первым в рамках обновленной сделки со стриминговым сервисом DAZN.

"При всем уважении к Мурате, он самый слабый чемпион дивизиона. У него нет того, что сможет позволить побить других чемпионов. Если Головкин проиграл в близком бою одному из лучших боксеров современности - "Канело", то у японского боксера были неудачи в поединках с не самыми крутыми соперниками. Несомненно, Мурата проявит все свое мастерство и покажет себя перед болельщиками в наилучшем виде, но хватит ли этого для победы над GGG? Головкин в любом состоянии представляет опасность. Сейчас казахстанец соскучился по рингу и выйдет на бой максимально голодным", - отметил МакКаферри.

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Отметим, что 35-летний Мурата не выходил на ринг с декабря 2019 года, когда успешно защитил свой титул в бою против Стивена Батлера (28-3-1, 24 KO).

Головкин же в декабре прошлого года в США нокаутировал поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.

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