Редактор портала World Boxing News Фил Джей поделился с корреспондентом Vesti.kz ожиданиями от третьего боя казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) с абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО).

Он назвал фаворита в сентябрьском поединке и сделал свой прогноз на продолжение противостояния.

"Третий бой GGG и "Канело" - это величайшее событие года. Эта битва должна была состояться раньше, но, к сожалению, пришлось ждать четыре года. Оба соперника прошли через испытания и провели несколько боев. Мексиканская звезда, несмотря на поражение от Бивола, находится на пике силы, а Головкин эффектно разобрался с Муратой.

Что ожидать от боя?! "Канело" выглядит явным фаворитом. Однако он показывает излишнюю самоуверенность. Практически все ожидают от него победы, которая завершит карьеру Головкина. Однако в боксе может случиться всякое. Особенно если твой соперник GGG. Я ставлю на победу "Канело", но допускаю возможность совершенно противоположного результата", - отметил Джей.

Напомним, Альварес в мае сенсационно проиграл чемпиону WBA в полутяжелом весе россиянину Дмитрию Биволу (20-0, 11 КО). А Головкин в апреле нокаутировал японца Риоту Мурату (16-3, 13 КО) и объединил чемпионские титулы WBA, IBF и IBO в среднем весе.

Трилогия Головкин - "Канело" состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

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