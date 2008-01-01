Эксперт назвал главную изюминку боя Головкина с Шереметой

Казахстанцу Геннадию Головкину (40-1-1, 35 КО) не составит больших проблем разобраться с поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО). Так считает редактор британского спортивного сайта talkSPORT Майкл Бенсон. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он назвал ключевые факторы успеха для GGG.

Утром 19 декабря по казахстанскому времени казахстанец проведет рекордную 21-ю защиту своих титулов. Его поединок с Шереметой станет главным событием вечера в Холливуде (штат Флорида, США) и будет показан стриминговым сервисом DAZN.

"Исход этого поединка практически не вызывает сомнений. Даже если Головкин проведет не самый лучший бой, его класс намного выше. Нокаутировать GGG не представляется возможным. Однако нельзя забывать, что это рекордная защита титула. Она имеет особое значение для казахстанского чемпиона. Я думаю, что с мотивацией проблем у него не будет. Шеремета понимает свой статус аутсайдера и постарается прыгнуть выше головы. Именно эти факторы делают предстоящий бой интереснее", - отметил Бенсон.

Ранее Головкин показал ход своей подготовки, а DAZN опубликовал постер к бою.

"Я выйду на ринг с одним из лучших боксеров в мире". Шеремета прибыл в США на бой с Головкиным и сделал заявление