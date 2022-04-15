Экс-чемпион мира Дэвид Бенавидес (25-0, 22 КО) высказался о форме казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) в титульном поединке с Риотой Муратой (16-3, 13 КО) и выбрал фаворита в трилогии с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО).

Головкин нокаутировал конкурента в Японии, а у Бенавидеса только один вариант для поддержки.

- Головкин - это Головкин. Возможно, он пропустил несколько лишних ударов, но я не курсе о том, какие перепады высот в Японии. Это ведь важный фактор. Но он хорошо выглядел. Не только пропускал удары, но бил в ответ. Сделал свою работу.

- А что ты думаешь о третьем поединке с "Канело"?

- Я не согласен, что "Канело" это будет просто, как считают. Это отличный бой, где я буду на стороне Головкина. Он - один из моих любимых бойцов. Отличный парень, которого я всегда буду поддерживать, - рассказал Бенавидес в интервью Fight Hub TV.

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Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира