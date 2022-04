"Головкин - зверь". Экс-чемпион мира рассказал о болезненном моменте в бою с Муратой

Экс-чемпион мира Серхио Мора высказался о титульном поединке Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) с Риотой Муратой (16-3, 13 КО), похвалив японского боксера, передает корреспондент Vesti.kz.

Головкин нокаутировал конкурента в Японии, а Мора увидел, что Мурата грамотно начал поединок.

"В течение шести раундов Мурата следовал отличному плану игры, демонстрируя храбрость против GGG, но с этого момента дела становились только болезненнее. Triple G показал нам всем, почему он ВСЕ ЕЩЕ зверь! #GGGMurata @DAZNboxing Show", - написал Мора.

For 6 rounds Murata followed an excellent gameplan showing courage against GGG, but things only got painful from there. Triple G showed us all why he’s STILL a beast!! #GGGMurata @DAZNboxing Show pic.twitter.com/TayuLCtwM1