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Головкин получил вызов от американского проспекта с 13 нокаутами

Головкин получил вызов от американского проспекта с 13 нокаутами
©DAZN
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Американский проспект первого среднего веса Себастьян Фундора (19-0-1, 13 КО) высказался о поединках со звездами профессионального бокса - с Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) и Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

24-летний Фундора признался, что заинтересован в противостоянии с казахстанцем, который в Японии провел титульный поединок с Риотой Муратой (16-3, 13 КО). Это не первый вызов для Головкина.

"Если будет возможность, я это сделаю, — сказал Фундора в интервью для The DAZN Boxing Show. - Это бокс, это спорт, это бизнес. Для меня ничего особенного с ринга не выносится, но на ринге нет уважения, будь то твой лучший друг или член семьи".

Что же касается поединка с мексиканцем, то и тут американец был откровенен:

"Кто бы не хотел. Все хотят драться с "Канело". Это ведь не потеря веса, а его набор, поэтому, если я смогу в конечном итоге подняться до 160 или 168, то я обязательно это сделаю".

Добавим, что Фундора боксировал с соотечественником Эриксоном Лубином (24-2, 17 КО) в один день с поединком Головкин - Мурата и вырвал досрочную победу в девятом раунде, уступая по очкам. Конкуренты несколько раз побывали в нокдауне.

Головкин попал на обложку журнала после победы нокаутом над "суперчемпионом"

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Альварес Сауль

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