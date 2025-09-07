Экс-чемпион мира из Узбекистана согласился дать бой Алимханулы

Бывший чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе Исраил Мадримов (10–2–1, 7 КО) из Узбекистана сообщил, что планирует вернуться на ринг в декабре. Сейчас он восстанавливается после операций на колене и плече, а также перенесённой вирусной инфекции, передают Vesti.kz.

Мадримов, занимающий четвёртое место в рейтинге The Ring, потерпел два поражения подряд — от Теренса Кроуфорда и Вёрджила Ортиса. Тем не менее 30-летний боксёр хочет снова выйти против сильнейших соперников.

По словам Мадримова, его интересуют бои с чемпионом IBF в первом среднем весе россиянином Бахрамом Муртазалиевым (23–0, 17 КО) и чемпионом WBO и IBF в среднем весе казахстанцем Жанибеком Алимханулы (17–0, 12 КО).

"Если я поднимусь в средний вес, то буду стремиться сразиться со всеми чемпионами. К Жанибеку я отношусь с уважением, и здесь нет ничего личного — это только спорт. Я с огромным удовольствием вышел бы против него в ринг. Для меня это было бы честью. Казахстан — соседняя страна Узбекистана, и такой поединок стал бы большим событием для двух великих боксерских наций", — приводит слова Мадримова The Ring.

Напомним, последний бой Алимханулы состоялся в апреле в Астане: в пятом раунде он нокаутировал француза конголезского происхождения Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 КО), успешно проведя защиту своих поясов.

Ранее Алимханулы сделал неожиданное заявление о бое с чемпионом WBC Карлосом Адамесом.