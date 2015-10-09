Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Профи-бокс
Сегодня 11:10
 

Алимханулы сделал неожиданное заявление о бое с Адамесом

  Комментарии (2)

Поделиться
Алимханулы сделал неожиданное заявление о бое с Адамесом ©Жанибек Алимханулы, фото Турар Казангапов, Vesti.kz

Обладатель чемпионских поясов WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы заявил, что прекращает добиваться объединительного боя с чемпионом WBC Карлосом Адамесом, передают Vesti.kz

Поделиться
2

Обладатель чемпионских поясов WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы заявил, что прекращает добиваться объединительного боя с чемпионом WBC Карлосом Адамесом, передают Vesti.kz

Ранее казахстанский боксер неоднократно обвинял доминиканца в нежелании выходить на ринг, однако теперь, по его словам, тема закрыта. В социальной сети Х Жанибек написал:

"Достаточно, забудем его! То, чему не суждено произойти, никогда не случится. Мы идем вперед, а он остается позади".

К потенциальному поединку проявлял интерес и глава саудовской генеральной развлекательной дирекции Турки Аль аш-Шейх. Он отмечал, что Адамес так и не дал ответа на предложение встретиться с Алимханулы в ноябре. В команде доминиканца же заявляли, что предложенные финансовые условия их не устроили.

 

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Бельгия, Брюссель   •   Групповой этап, мужчины
7 сентября 23:45   •   не начат
Бельгия
Бельгия
- : -
Казахстан
Казахстан
Кто победит в основное время?
Бельгия
Ничья
Казахстан
Проголосовало 127 человек

Реклама

Живи спортом!