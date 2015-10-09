Алимханулы сделал неожиданное заявление о бое с Адамесом

Обладатель чемпионских поясов WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы заявил, что прекращает добиваться объединительного боя с чемпионом WBC Карлосом Адамесом, передают Vesti.kz.

Ранее казахстанский боксер неоднократно обвинял доминиканца в нежелании выходить на ринг, однако теперь, по его словам, тема закрыта. В социальной сети Х Жанибек написал:

"Достаточно, забудем его! То, чему не суждено произойти, никогда не случится. Мы идем вперед, а он остается позади".

К потенциальному поединку проявлял интерес и глава саудовской генеральной развлекательной дирекции Турки Аль аш-Шейх. Он отмечал, что Адамес так и не дал ответа на предложение встретиться с Алимханулы в ноябре. В команде доминиканца же заявляли, что предложенные финансовые условия их не устроили.