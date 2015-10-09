Легенда испанского клуба оценил сборную Казахстана перед матчем с Бельгией

Бывший форвард сборной России и испанского клуба "Сельта" Александр Мостовой высказался о матче квалификационного раунда ЧМ-2026 между сборными Бельгии и Казахстана, передают Vesti.kz.

Он считает, что команда Али Алиева способна дать бой именитому сопернику, но едва ли добьется положительного результата.

"В общем, пока у них в группе все предсказуемо складывается в плане борьбы за лидерство. Бельгия и Уэльс – главные претенденты на финиш в топ-2. Казахстану уже тяжело будет, само собой, три очка после четырех туров. Не все еще потеряно, да, нужно набирать максимально возможное количество баллов. Правда, еще Северная Македония есть, она тоже рассчитывает на борьбу за выход в финальный раунд мундиаля. Я думаю, Казахстан будет тут бороться. Определенный уровень у сборной есть, может она доставить трудности Бельгии. Но уровень хозяев поля все-таки выше. Они выиграют", - цитирует Мостового "ВсеПроСпорт".

Отметим, что ранее сборная Бельгии разгромила сборную Лихтенштейна на выезде со счетом 6:0. Сборная Казахстана в свою очередь уступила в Астане сборной Уэльса - 0:1.

Бельгия после трех матчей имеет в своем активе семь набранных очков. У Казахстана три очка после четырех игр в цикле. Матч Бельгия - Казахстан пройдет 7 сентября в Брюсселе.