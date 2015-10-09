Сын экс-игрока сборной Казахстана дебютировал за Россию

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче с Иорданией. Отец хавбека, бывший игрок сборной Казахстана по футзалу Артем Глебов прокомментировал это событие.

В девяностые и нулевые Артем Глебов играл за сборную Казахстана по футзалу, а позже он перебрался из Рудного в Челябинск и стал тренером.

"В 19 лет человек попал в главную сборную страны — он там самый молодой сейчас. Я смотрю на игру Кирилла не как тренер, а как отец. И для меня самое главное его здоровье. Немножко расстроило его небольшое повреждение. Но в целом я очень рад и горд за Кирилла", — сказал Артём Глебов в интервью "Чемпионату".

Воспитанник ЦСКА сыграл семь матчей в Российской Премьер-лиге в нынешнем сезоне, забил три гола и отдал одну голевую передачу.