К Роналду? Саудовцы готовы платить звезде МЮ больше, чем он стоит на рынке

Саудовские топ-клубы продолжают охоту за звёздами АПЛ. По информации Caught Offside, к защитнику "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайру проявляют серьёзный интерес "Аль-Наср" и "Аль-Ахли", сообщают Vesti.kz.

Оба клуба готовы заманить 32-летнего англичанина щедрым контрактом - его зарплата в Саудовской Аравии может составить порядка 15 миллионов евро в год.

Магуайр выступает за "Юнайтед" с 2019 года и за это время провёл 249 матчей, забив 16 голов и сделав восемь результативных передач.

Его соглашение с манкунианцами рассчитано до лета 2026-го, а рыночная стоимость оценивается Transfermarkt в 13 миллионов евро.

Напомним, в составе "Аль-Насра" выступает португальская звезда Криштиану Роналду.