В сборной Казахстана выделили уровень игры и зрелость Сатпаева

Старший тренер молодежной сборной Казахстана Денис Мамонов поделился своими впечатлениями от работы с Дастаном Сатпаевым.
Ранее форвард "Кайрата" вызывался в молодежную сборную на матч с Андоррой.
"Дастан на сегодняшний день показывает очень зрелищный футбол. Если с ним поговорить один на один, понятно, что он еще очень молодой игрок, но выходя на поле, он показывает очень зрелый футбол. Все мы расстроились, когда узнали, что он не сыграет с "Селтиком", это было не от того, что он Дастан, а от того, что он показывает своей игрой, что он заслуживает играть на таком уровне. Мы рады, что в нашей стране есть такой талант", - сказал Мамонов в интервью Sport+.
Отметим, что на данный момент Сатпаев в расположении сборной Казахстана. 4 сентября он сыграл в Астане против сборной Уэльса, а 7 сентября может принять участие в матче с Бельгией.
Молодежная сборная Казахстана 8 сентября проведет матч отбора ЧЕ-2027 против сборной Англии, игра состоится в Актобе.
Реклама