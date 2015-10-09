Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
"Сказали, что бонусов не будет". В "Кайрате" раскрыли секрет успеха клуба в Лиге чемпионов

Защитник Александр Мартынович и полузащитник Валерий Громыко высказались о еврокубковом успехе "Кайрата" и выходе в общий этап Лиги чемпионов, передают Vesti.kz

Защитник Александр Мартынович и полузащитник Валерий Громыко высказались о еврокубковом успехе "Кайрата" и выходе в общий этап Лиги чемпионов, передают Vesti.kz

Белорусские игроки отметили, что перед стартом сезона руководство обозначило приоритет в еврокубках, в частности, выход в группу Лиги конференций считался обязательным условием. 

"Перед стартом сезоном президент клуба нам сказал, что Лига конференций даже неинтересна и за выход туда не будет бонусов. Он сказал, что в ЛК мы должны попадать в любом случае. Посыл от него был таким, то есть, можно сказать задача минимум Лига Европы была", - сказали Громыко и Мартынович в интервью каналу "Голевая передача". 

Напомним, впервые в истории алматинский "Кайрат" вышел в основной этап Лиги чемпионов. Свой дебютный матч команда проведёт 30 сентября на "Центральном" стадионе против мадридского "Реала". Кроме того, в Алматы приедут "Брюгге" из Бельгии, греческий "Олимпиакос" и кипрский "Пафос".

Гостевые встречи ждут алматинцев с европейскими грандами — миланским "Интером", лондонским "Арсеналом", лиссабонским "Спортингом" и датским "Копенгагеном". Расписание матчей "Кайрата" в ЛЧ доступно здесь.

 

