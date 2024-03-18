Экс-чемпион c рекордом 43-0 узнал шансы на апсет против Канело за 15 миллиардов

Брайан "Бо Мак" Макинтайр, тренер лучшего действующего боксера в мире американца Теренса Кроуфорда, прикинул шансы экс-чемпиона в первом среднем весе мексиканца Хайме Мунгии (43-0, 34 КО) апсетнуть суперзвездного соотечественника Сауля Канело Альвареса (60-2-2, 39 КО), передают Vesti.kz.

Этот бой за звание абсолютного чемпиона суперсреднего веса состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

"Мунгия его не побьет. Плевать на то, что он будет пытаться сделать в ринге. Поймите, я не имею ничего против Мунгии. Но нельзя просто так взять и побить Канело. У чувака опыт противостояния с лучшими из лучших. А у Мунгии никогда не было оппозиции такого уровня. Сравните это с количеством боев Канело, с теми глубокими водами, в которых он плавал, с теми весовыми категориями, которые он покорил. Лично я не вижу, как Мунгии его побить. Но это всего лишь мое мнение", - приводит слова Макинтайра vRINGe.com.