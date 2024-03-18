Экс-чемпион c рекордом 43-0 узнал шансы на апсет против Канело за 15 миллиардов

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Вчера 12:40
©instagram.com/canelo

Брайан "Бо Мак" Макинтайр, тренер лучшего действующего боксера в мире американца Теренса Кроуфорда, прикинул шансы экс-чемпиона в первом среднем весе мексиканца Хайме Мунгии (43-0, 34 КО) апсетнуть суперзвездного соотечественника Сауля Канело Альвареса (60-2-2, 39 КО), передают Vesti.kz

Этот бой за звание абсолютного чемпиона суперсреднего веса состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

"Мунгия его не побьет. Плевать на то, что он будет пытаться сделать в ринге. Поймите, я не имею ничего против Мунгии. Но нельзя просто так взять и побить Канело. У чувака опыт противостояния с лучшими из лучших. А у Мунгии никогда не было оппозиции такого уровня. Сравните это с количеством боев Канело, с теми глубокими водами, в которых он плавал, с теми весовыми категориями, которые он покорил. Лично я не вижу, как Мунгии его побить. Но это всего лишь мое мнение", - приводит слова Макинтайра vRINGe.com.

Ранее сообщалось, что за этот бой Канело получит 35 миллионов долларов (15 миллиардов тенге).

Альварес последний поединок провел в сентябре 2023 года, когда судейским решением победил американца Джермелла Чарло (35-2-1, 19 КО).

Мунгия последний раз поднимался на ринг в январе 2024-го, когда в девятом раунде финишировал британца Джона Райдера (32-7, 18 КО).

Метки:
Мунгия Хайме Альварес Сауль Профессиональный бокс Кроуфорд Теренс

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