Эдди Хирн отреагировал на нокаут своего боксера в бою с Бетербиевым

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Сегодня 12:04
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Известный промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы британского боксера Каллума Смита (29-2, 21 КО), отреагировал на поражение своего подопечного в бою с россиянином Артуром Бетербиевым (20-0, 20 КО), сообщают Vesti.kz.

"Поздравляю Бетербиева, это чудо природы! Горжусь Смитом", - написал Хирн у себя в соцсетях.

Напомним, их поединок в эти выходные возглавил вечер бокса в Квебеке (Канада) и завершился досрочной победой Бетербиева в седьмом раунде. Видео нокаута смотрите здесь.

Следующий бой Артур должен провести против другого непобежденного россиянина Дмитрия Бивола (22-0, 11 КО). Последний уже подписал предварительный контракт на поединок, о чем заявил его тренер Геннадий Машьянов. Также он высказался о победе Бетербиева над Смитом, ему не понравились запрещенные удары Артура, подробности - здесь.

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Бетербиев Артур Смит Каллум

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