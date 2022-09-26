Джошуа принял решение по бою с Фьюри

Бывший чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) ответил на слова чемпиона WBC в супертяжелом весе и своего соотечественника Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО), который призвал Джошуа подписать контракт на бой до 26 сентября, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Джошуа 20 августа в Джидде проиграл украинцу Александру Усику (20-0, 13 КО) раздельным решением судей.

"Я много лет подписываю контракты. Это промедление зависит не от меня, а от юристов. Если вы изучали историю бокса, то должны знать, что с юридической стороны все должно быть идеально. Для этого и существует хороший менеджмент и хорошие юристы. Конечно, я подпишу контракт. Сейчас он в работе у юристов", - сказал Джошуа на видео, опубликованном на YouTube-канале Boxing Social.

Напомним, что Фьюри в последнем бою нокаутировал соотечественника Диллиана Уайта (28-3, 19 КО) в шестом раунде. Бой состоялся 24 апреля в Лондоне (Великобритания).