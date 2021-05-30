Дебют Батыра Джукембаева в США. Прямая трансляция боя за выход в финал турнира IBF

В ночь с 29 на 30 мая казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (18-0, 14 КО) проведет свой дебютный бой в США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Джукембаев выступит в рамках вечера бокса от Showtime 29 мая в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Его соперником будет пуэрториканец Сабриэль Матиас (16-1, 16 КО).

Накануне боксеры прошли взвешивание и уложились в лимит дивизиона (63,5 килограмма). Так, Матиас показал на весах 63,3 килограмма, а Джукембаев - 63,4.

По казахстанскому времени бой пройдет утром 30 мая, начало в 08:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире его покажет телеканал "Хабар".

Бой Джукембаев - Матиас станет частью так называемого "турнира четырех" от IBF для определения обязательного претендента на титул чемпиона мира в первом полусреднем весе. Вторую полуфинальную пару составили британский боксер Льюис Ритсон (21-1, 12 КО) и аргентинец Йеремиас Понсе (27-0, 17 КО).

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