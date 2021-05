Батыр Джукембаев прошел взвешивание перед дебютным боем в США

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (18-0, 14-14 КО) и пуэрториканский панчер Сабриэль Матиас (16-1, 16 КО) прошли обязательную процедуру взвешивания перед боем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На весах Матиас показал 63,3 килограмма, а Джукембаев - 63,4. Это будет претендентский бой из 12 раундов по версии IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 килограмма).

По времени Нур-Султана он пройдет в воскресенье, 30 мая, в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). В Казахстане его покажут в прямом эфире.

Для Джукембаева это будет дебютный поединок в США, все предыдущие он провел в Канаде.

⚖️ 139.8 for @Batyr777Boxing

⚖️ 139.6 for @SubrielMatias



Expect all-action in #MatiasJukembayev tomorrow night. pic.twitter.com/0LOT0S4m23