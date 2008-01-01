DAZN представил крутой проморолик к рекордной защите Головкина

Стриминговый сервис DAZN опубликовал проморолик к предстоящему бою казахстанского боксера Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) против поляка Камила Шереметы (21-0, 5 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.



Он станет главным событием вечера в Холливуде (штат Флорида, США). По казахстанскому времени шоу пройдет утром в субботу, 19 декабря. GGG проведет рекордную, 21-ю защиту титулов по версиям IBF и IBO.







Отметим, что в андеркарте выступит казахстанский профи Али Ахмедов (16-0, 12 КО). Его соперником будет эквадорец Карлос Гонгора (18-0, 13 КО). На кону будет стоять вакантный пояс чемпиона мира во втором среднем весе по версии IBO.