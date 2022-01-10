Комментатор стримингового сервиса DAZN Крис Мэнникс рассказал, когда может состояться объединительный бой в среднем весе между чемпионом мира по версиям IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и обладателем пояса "суперчемпиона" WBA японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Головкин, вероятно, будет драться в феврале или марте с Муратой. После этого он может подождать и посмотреть, что решит делать "Канело" после своего боя в мае", - цитирует Мэнникса Boxingnews24.com.

Изначально поединок Головкина и Мураты должен был состояться в декабре в Японии, но был отложен.

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Последний раз Головкин выходил на ринг в декабре 2020 года, когда в США нокаутировал поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.

35-летний Мурата отсутствовал еще дольше - в декабре 2019 года он успешно защитил свой титул в бою против Стивена Батлера (28-3-1, 24 KO).