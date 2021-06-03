Данияр Елеусинов прокомментировал расставание с сопромоутером Головкина

Олимпийский чемпион Рио-2016 и проспект полусреднего веса казахстанский боксер Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) прокомментировал прекращение сотрудничества с британской промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирна, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее стало известно, что контракт подошел к завершению, а о новом стороны не договорились. Теперь Елеусинов находится в статусе свободного агента, но надеется вскоре подписать новый промоутерский договор.

"С нетерпением жду поединков против высококлассных бойцов и признанных имен полусреднего дивизиона в своих нескольких следующих поединках. Это должно вывести меня на титульный бой. Когда я был любителем, моей целью было стать лучшим в мире и выиграть олимпийское золото.

Когда я перешел в профи, моей целью снова было стать лучшим в мире и завоевать титул чемпиона мира. Жду не дождусь подписания контракта с новым промоутером, который поможет мне в моем путешествии к достижению чемпионской цели", - цитирует Елеусинова Boxingscene.com.

Все свои бои в профи (с 2018 года) Елеусинов провел с Matchroom Boxing. В последнем поединке в ноябре прошлого года казахстанец нокаутировал экс-чемпиона мира Джулиуса Индонго и завоевал первый титул в карьере.

Добавим, что Хирн также сотрудничает с другим известным казахстанским боксером - чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО).

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