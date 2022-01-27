Чемпион сбежал. Алимханулы узнал соперников по бою за вакантный титул WBO

Американец Деметриус Андраде (31-0, 19 КО) хочет избежать поединка с Жанибеком Алимханулы (11-0, 7 КО) и готов отказаться от титула чемпиона мира по версии WBO в среднем весе. Казахстанскому проспекту подобрали потенциальную оппозицию, передает корреспондент Vesti.kz.

В СМИ обращают внимание, что первый номер среди претендентов на титул, мексиканец Хайме Мунгия (38-0, 30 КО), будет биться за пояс по версии WBC, и будет недоступен, то казахстанцу посоветовали обратить внимание на других кандидатов.

Алимханулы занимает вторую строчку, а следом за ним идут Эскива Фалькао (29-0, 20 КО) из Бразилии и британцы Дэнни Динам (13-0-1, 7 КО) с Крисом Юбэнком-младшим (31-2, 23 КО).

У каждого из кандидатов есть альтернативные варианты. Фалькао, который уже предложил поединок Алимханулы, может встретиться за титулом с чемпионом мира IBF Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО).

У Динама с Юбэнком тоже есть поединки, назначенные на февраль - они будут боксировать с соотечественниками Грантом Дэннисом (17-3, 3 КО) и Лиамом Уильямсом (23-3-1, 18 КО).

Рейтинг WBO в среднем весе (с 6 по 15 места)

6. Карлос Адамес (21-1, 16 КО, Доминиканская республика)

7. Лиам Уильямс (23-3-1, 18 КО, Великобритания)

8. Феликс Кэш (14-0, 10 КО, Великобритания)

9. Канат Ислам (28-0, 22 КО, Казахстан)

10. Исаак Хардман (12-0, 10 КО, Австралия)

11. Хуан Манэуль Таборда (16-0-1, 9 КО, Аргентина)

12. Винсент Фейгенбутц (33-3, 29 КО, Германия)

13. Юки Нонака (35-10-3, 10 КО, Япония)

14. Дензел Бентли (15-1-1, 13 КО, Великобритания)

15. Хьюго Сентено-младший (28-4-1, 15 КО, США)

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