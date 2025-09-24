Чемпион мира согласился на бой с Алимханулы: на кону три титула

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе доминиканский боксёр Карлос Адамес (24-1-1, 18 КО) заявил о готовности провести объединительный бой с казахстанцем Жанибеком Алимханулы (17–0, 12 КО), владеющим титулами WBO и IBF, передают Vesti.kz.

По его словам, переговоры близки к завершению.

"Мы долго к этому стремились и не могли договориться, но бой состоится. Мы работаем над тем, чтобы он стал следующим; это почти решённый вопрос", — приводит слова Адамеса X-аккаунт Boxing Studs Noticias.

Ранее сообщалось, что Алимханулы и Адамес договаривались о поединке на 22 ноября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Свой последний бой Адамес провел 22 февраля в Саудовской Аравии, где встретился с британцем Хамзой Ширазом (22-0-1, 18 КО). Поединок завершился ничьей, тем самым позволив доминиканцу сохранить титул.

Алимханулы в последний раз боксировал 5 апреля в Астане, где в пятом раунде нокаутировал француза конголезского происхождения Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 КО) и успешно защитил свои титулы.

