Появились новости по бою Алимханулы за три титула чемпиона мира

Объединительный бой в среднем весе между чемпионом мира по версиям WBO и IBF казахстанцем Жанибеком Алимханулы (17–0, 12 КО) и обладателем пояса WBC доминиканцем Карлосом Адамесом (24-1-1, 18 KO), похоже, вновь откладывается, передают Vesti.kz.
Накануне журналист и инсайдер Фернандо Сабатини сообщил, что стороны почти договорились о поединке. В качестве подтверждения он даже процитировал Адамеса:
"Мы очень долго добивались объединительного боя с Алимханулы и не могли согласовать условия, но поединок состоится. Мы работаем над тем, чтобы он стал следующим. Сделка почти закрыта".
Однако уже сегодня Сабатини сообщил о затруднении в организации этого поединка.
"Один источник сообщил мне, что бой был почти окончательно согласован на 22 ноября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Но сейчас всё заморожено. Поединок между Алимханулы и Адамесом снова откладывается", — написал инсайдер в соцсети Х.
Me informó una fuente, que la pelea estaba casi cerrada para el 22 de noviembre en Riad, Arabia Saudita. Pero que hoy está congelada. Se sigue alejando el duelo entre @qazaqstyle y @BroncoAdames https://t.co/udqIaiz7Hm— Fernando Sabatini (@FerSabatiniBox) September 23, 2025
Реакция Алимханулы не заставили себя ждать.
"Вы действительно думаете, что этот трус согласился со мной драться? Вы все его знаете! Скоро будут новости!", — написал Жанибек в соцсетях.
Отметим, что Адамесу уже предлагали подраться с Алимханулы в ноябре, но доминиканец отказался.
Do you all really think this coward agreed to fight me? You all know him! There will be news soon!— Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) September 23, 2025
Адамес последний раз выходил на ринг 22 февраля в Саудовской Аравии, где встретился с британцем Хамзой Ширазом (22-0-1, 18 КО). Поединок завершился ничьей, тем самым позволив доминиканцу сохранить титул.
Алимханулы в последний раз боксировал 5 апреля в Астане, где в пятом раунде нокаутировал француза конголезского происхождения Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 КО) и успешно защитил свои титулы.
