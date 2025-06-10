Чемпион мира резко отреагировал на бой с Алимханулы за три титула

Чемпион мира в среднем весе по версии WBA доминиканец Карлос Адамес (24-1-1, 18 КО) отреагировал на заявление казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО) об их очном противостоянии, передают Vesti.kz.

Ранее уроженец Жыланды рассказал, что переговоры ведутся и поединок может состояться уже скоро, попутно намекнув на трусость со стороны Адамеса.

Ответ доминиканца не заставил себя долго ждать.

"Я уже говорил это один раз, я не буду говорить об этом снова. Я видел настоящее соперничество между бойцами и фанаты тоже могли это чувствовать, но никто никогда не видел ничего подобного, я собираюсь разрубить этого убл*дка надвое", - написал Адамес в X.

"Посмотрите на его лицо, он выглядит испуганным и не может сказать ничего, кроме как "легкая работа". Как будто ему дали небольшой сценарий для чтения. Доминиканская сила! В Top Rank есть брат-доминиканец, прими этот бой и посмотри, что будет", - добавил доминиканский чемпион.





Отметим, что Алимханулы также, как и Адамес, владеет титулами в среднем дивизионе. Причем у казахстанца их два - IBF и WBO. В случае, если их бой все-таки состоится на кону будут все пояса, принадлежащие боксерам.

Названа дата поединка Алимханулы за три титула против чемпиона мира