Чемпион мира предложил свою кандидатуру для объединительного боя с Головкиным вместо "Канело"

Он считает, это противостояние будет более интересным.

Деметриум Андраде. Фото: badlefthook.com
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Сегодня 11:13

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Деметриус Андраде заявил, что обладателю поясов IBF и IBO в этом дивизионе казахстанцу Геннадию Головкину стоило бы провести следующий бой с ним, сообщают Vesti.kz. По мнению американца, объединительный поединок был бы интереснее, чем третий бой GGG  с Саулем Альваресом.

"Головкин был на высоте. Я бы хотел, чтобы его третий бой был против меня, а не против Альвареса. Альварес, дерясь со Смитом, показал, какие у него приоритеты", - сказал Андраде в эфире на DAZN.

Напомним, накануне GGG провел бой с Камилом Шереметой. Бой завершился после седьмого раунда, когда угол поляка отказался от продолжения поединка. Перед этим казахстанец по ходу боя четыре раза отправил соперника в нокдаун. В этом бою Головкин в рекордный, 21-й раз защитил чемпионский титул.

Метки:
Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль Андраде Деметриус IBO IBF WBO Головкин Геннадий
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 11:13
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