Чемпион мира подал в суд на промоутера Алимханулы

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд подал в суд на промоутерскую компанию Top Rank и ее главу Боба Арума, передает New York Post.

Иск подан в штате Невада. В нем Кроуфорд обвиняет промоутера в расовой дискриминации, которая помешала ему участвовать в крупных боях и зарабатывать десятки миллионов долларов.

Напомним, что Кроуфорд расстался с Арумом на пресс-конференции в ноябре 2021 года, заявив, что хочет стать свободным агентом, чтобы лучше организовать бой своей мечты с Эрролом Спенсом.

Отметим, что Арум и Top Rank ведут дела Жанибека Алимханулы. А Кроуфорд и Спенс являются боксерами, с которыми мечтает провести бои Данияр Елеусинов.