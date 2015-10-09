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Чемпион мира объявил бой против казахстанского боксёра с 20-0: есть дата

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Чемпион мира объявил бой против казахстанского боксёра с 20-0: есть дата ©PBC

Обладатель титула временного чемпиона мира по версии WBC в среднем весе американский боксёр Хесус Рамос-младший (24-1, 19 КО) подтвердил, что проведёт защиту титула в бою против непобежденного казахстанца Мейирима Нурсултанова (20-0, 11 КО), передают Vesti.kz.

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Обладатель титула временного чемпиона мира по версии WBC в среднем весе американский боксёр Хесус Рамос-младший (24-1, 19 КО) подтвердил, что проведёт защиту титула в бою против непобежденного казахстанца Мейирима Нурсултанова (20-0, 11 КО), передают Vesti.kz.

По словам Рамоса, их поединок с Нурсултановым запланирован на сентябрь 2026 года. Сторонам осталось уладить лишь детали.

"У нас есть соперник - это обязательный претендент Мейирим Нурсултанов. Он занимает первое место в рейтинге WBC (в среднем весе), поэтому мы должны провести защиту титула в бою с ним. Но мы всё ещё прорабатываем детали.

Я знаю, что бой состоится в сентябре. Так что мы всё ещё ждем, когда объявят дату и место, но пока поединок запланирован на сентябрь", — цитирует Рамоса Boxingscene.com.

Нурсултанов не выходил на ринг с ноября 2023 года. Тогда в Ташкенте (Узбекистан) казахстанский боксер победил чилийца Хулио Аламоса.

В настоящее время Нурсултанов проходит подготовку к предстоящему титульному поединку в США.


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